Son Dakika Haberleri: Demir Kapıda Asıla Kaldı

Demir Kapıda Asıla Kaldı

6 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde atlamaya çalıştığı demir kapıda asılan kalan çocuğun yaşadığı zor anlar ve bir vatandaş tarafından kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde atlamaya çalıştığı demir kapıda asılan kalan çocuğun yaşadığı zor anlar ve bir vatandaş tarafından kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Memur Kent Sitelerinde yaşanan olayda, kapalı demir kapının üstünden geçmeye çalışan 3 çocuktan birinin, kapının açılmasıyla birlikte yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Tam atlayacağı sırada, üstünde bulunduğu demir kapının açılmasıyla panikleyen ve üstündeki eşofmanı demir kapının keskin korkuluklarına takılan çocuğu, çevredeki bir vatandaş fark etti. Hemen aracından inen vatandaş, çocuğu asılı kaldığı kapıdan kurtararak yere bıraktı. Yaşanan olay, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, yürekleri ağza getiren görüntüler ise görenleri korkuttu.

(Selim Kuşcu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Memur, Altınordu, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katiller, 17 Yaşındaki Çocuğu Banyoda Parçalayıp Çöpe Attı Otomatik Kapı Açılınca Üzerinden Geçen Çocuk Düşme Tehlikesi Geçirdi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 21:17:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir Kapıda Asıla Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]