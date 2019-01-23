Demir Kapıya Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
51 dakika önce
Bolu'da demir kapıya başı sıkışan "Zuzu" isimli köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Bolu
'da demir kapıya başı sıkışan "Zuzu" isimli köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyayla köyünde köylüler tarafından bakılan "Zuzu" isimli köpeğin bir evin demir kapı korkuluklarının halkalı kısmına başını sıkıştırdığını gören köylüler Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, Zuzu'yu başının sıkıştığı demiri makasla keserek kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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