Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta sallayan hırsız kamerada - Son Dakika
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Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta sallayan hırsız kamerada

01.07.2023 10:52

Erzincan'da 3 küçük çocuk ile beraber demir kapıyı kırarak eve giren yabancı uyruklu kadının rahat tavırları şaşkınlık yarattı. Evin bahçesinde çocukları sallayıp meyve toplayan kadın, alarmın çalmasıyla çocukları alarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Erzincan'da 3 küçük çocuk ile beraber demir kapıyı kırarak hırsızlık için eve giren yabancı uyruklu kadının rahat tavırları 'pes' dedirtti. Evin bahçesindeki salıncakta çocukları sallayıp ağaçlardan meyve toplayan kadın evin içerisine gireceği anda alarmın çalmasıyla çocukları alarak kaçtı. Bu anlar evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, dün Erzincan merkez İnönü Mahallesi Ömer Parmaksızoğlu Caddesi Cumartesi Pazarı yanında bulunan villada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kurban Bayramı dolayısıyla tatile giden ailenin villasına yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen genç bir kadın ve 3 küçük çocuk hırsızlık maksadıyla demir kapıyı kırarak içeri girdiler.

MEYVE TOPLADI, ÇOCUKLARI SALINCAĞA BİNDİRDİ

Evin bahçesinde önce etrafı kolaçan eden kadın daha sonra rahat tavırlarıyla adeta pes dedirtti. Bahçedeki salıncağı gören çocuklar koşarak salıncakta bir süre sallanmaya başladı. Kadında çocukları sallayıp ağaçlardan meyve topladı.

Yaptığı rezilliğe çocuklarını da alet etti, görüntüleri izleyen ev sahibi şaşıp kaldı

EVE GİRECEĞİ SIRADA ALARM ÇALDI

Evde kimsenin olmadığını fark eden kadın ve çocuklar bahçede bir süre gönüllerince eğlendi. Daha sonra hırsızlık için kadının eve gireceği anda alarm çaldı. Olayı fark edip güvenlik kamerasından yaşananları cep telefonundan izleyen ev sahibi kurdurduğu bağlantı sayesinde megafondan 'polis geliyor' diye şeklinde ses gönderince paniğe kapılan kadın yanındaki çocukları alıp hızla kaçtı. Yaşananlar evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Yaptığı rezilliğe çocuklarını da alet etti, görüntüleri izleyen ev sahibi şaşıp kaldı

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Öte yandan villada alarm sistemi sayesinde herhangi bir değerli eşyanın çalınmadığı öğrenilirken son zamanlarda Erzincan'da sayıları artan yabancı uyruklu şahısların suç olaylarına karıştıklarını ileri süren vatandaşlar durumdan tedirgin olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Filozof sn.: Bence bu kadarda abartmak doğru degil sonuçta üç çocuk bayram yapmış ben evin sahibi olsam bu çocuklara ve bu kadına her türlü destegi verirdim insanlık ahlak ve vijdan bunu gerektirir. Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Topladığı meyvelerin parasını size ben göndereyim iban yazın Cevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır
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Erzincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta sallayan hırsız kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta sallayan hırsız kamerada - Son Dakika
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