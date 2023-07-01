Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta sallayan hırsız kamerada

Erzincan'da 3 küçük çocuk ile beraber demir kapıyı kırarak hırsızlık için eve giren yabancı uyruklu kadının rahat tavırları 'pes' dedirtti. Evin bahçesindeki salıncakta çocukları sallayıp ağaçlardan meyve toplayan kadın evin içerisine gireceği anda alarmın çalmasıyla çocukları alarak kaçtı. Bu anlar evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, dün Erzincan merkez İnönü Mahallesi Ömer Parmaksızoğlu Caddesi Cumartesi Pazarı yanında bulunan villada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kurban Bayramı dolayısıyla tatile giden ailenin villasına yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen genç bir kadın ve 3 küçük çocuk hırsızlık maksadıyla demir kapıyı kırarak içeri girdiler.

MEYVE TOPLADI, ÇOCUKLARI SALINCAĞA BİNDİRDİ

Evin bahçesinde önce etrafı kolaçan eden kadın daha sonra rahat tavırlarıyla adeta pes dedirtti. Bahçedeki salıncağı gören çocuklar koşarak salıncakta bir süre sallanmaya başladı. Kadında çocukları sallayıp ağaçlardan meyve topladı.

EVE GİRECEĞİ SIRADA ALARM ÇALDI

Evde kimsenin olmadığını fark eden kadın ve çocuklar bahçede bir süre gönüllerince eğlendi. Daha sonra hırsızlık için kadının eve gireceği anda alarm çaldı. Olayı fark edip güvenlik kamerasından yaşananları cep telefonundan izleyen ev sahibi kurdurduğu bağlantı sayesinde megafondan 'polis geliyor' diye şeklinde ses gönderince paniğe kapılan kadın yanındaki çocukları alıp hızla kaçtı. Yaşananlar evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Öte yandan villada alarm sistemi sayesinde herhangi bir değerli eşyanın çalınmadığı öğrenilirken son zamanlarda Erzincan'da sayıları artan yabancı uyruklu şahısların suç olaylarına karıştıklarını ileri süren vatandaşlar durumdan tedirgin olduklarını kaydetti.