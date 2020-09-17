Demir: "Kavak metropol ilçe olacak" - Son Dakika

Demir: "Kavak metropol ilçe olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kavak Samsun'un metropol merkez ilçesi olacak" dedi.

Demir:

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kavak Samsun'un metropol merkez ilçesi olacak" dedi.

Kavak'ta Yeralan ve Karaaslan Mahallelerinde devam eden yol yapım çalışmalarını Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile yerinde incelemek için bölgeye gelen Başkan Demir, hızlı bir değişim ve gelişim içinde bulunan Kavak'ın Samsun'un yakın gelecekte en önemli ilçesi olacağını belirtti. Demir, "Samsun kamu hizmetlerini alma bakımından Türkiye'de üçüncü kent. Yerel hizmetlerde de nöbeti devralarak şehri hak ettiği yere taşımak için çalışıyorum. Samsun'un 950 Mahallesinde 42 ekiple hakkaniyet ölçüsünde hizmet üretiyoruz" şeklinde konuştu.

2023 yılına kadar Samsun'un tüm kırsal sorunlarının üstesinden geleceklerinin sözünü verdiklerini ve bunu mutlaka yerine getireceklerini de ifade eden Başkan Demir, "Bize verdiğiniz oyları hak etmek için çalışıyoruz. Kavak'ta mahalleleri ile kalkınıyor. Kavak Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu ile ayrımız gayrımız yok. Güçlerimizi birleştirdik sizlere hizmet için gece-gündüz çalışıyoruz. Kavak geçmişte Samsun'un en mağdur ilçesi idi ama şimdi artık Samsun'un en ileri metropol merkez ilçesi olacak. Kavak sanayisi, ticareti ve diğer alanları ile artık tam bir şehir kimliğine bürünüyor" diye konuştu.

"Hedefimizi yakaladık"

Başkan Sarıcaoğlu ise konuşmalarda birkaç yıl içinde bölgede yol sorununun tümüyle tarihe karışacağını söyledi. Geri kalmışlık kabuğunu yırtan ilçenin hızlı bir gelişim içinde olduğunu ifade eden Sarıcaoğlu, "Kavak, bugün bir zamanlar gelmesi hayal bile edilmeyen birçok yatırıma kavuştu. Bu büyümemiz ve gelişmemiz bundan sonra da devam edecek. İlçemizin mahallelerinde yaşanan su ve yol sorunları da Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız çalışmalarla hızla çözüme kavuşuyor. Kavak'ta bu yıl büyük bir çalışma ile 75 kilometrelik hedefimizi büyük ölçüde yakalamış olduk. Yıl sonuna kadar hedefimizin çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

İbrahim Sarıcaoğlu, Mustafa Demir, Samsun, Kavak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Demir: 'Kavak metropol ilçe olacak' - Son Dakika


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