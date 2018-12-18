Son Dakika Haberleri: Demir Kesme Makasıyla Kilidi Kırıp, 30 Bin Lira Çaldılar

Demir Kesme Makasıyla Kilidi Kırıp, 30 Bin Lira Çaldılar

23 dakika önce

Elazığ'da bir iş yerine girerek 30 bin TL çalan şüpheliler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Demir Kesme Makasıyla Kilidi Kırıp, 30 Bin Lira Çaldılar, System.String[]
Elazığ'da bir iş yerine girerek 30 bin TL çalan şüpheliler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 10 Aralık gecesi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Uğur'a ait sakatatçı dükkanı kepenk kilidi kırılarak soyuldu. Bir şüphelinin dışarıda beklediği 2 şüphelinin ise kasada bulunan 30 bin lirayı çaldı öğrenildi. İş yerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Uğur, durumu polise bildirdi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde 1 şüphelinin demir kesme makasıyla kilidi kırıp açması, 2 şüphelinin de paraları çalması yansıdı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:22 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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