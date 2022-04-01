Demir kırma makasıyla girdikleri manavdan 28 bin liralık malzeme çaldılar - Son Dakika
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Demir kırma makasıyla girdikleri manavdan 28 bin liralık malzeme çaldılar

01.04.2022 00:57
Demir kırma makasıyla girdikleri manavdan 28 bin liralık malzeme çaldılar

Elazığ'da hırsızlar, 20 gün arayla girdikleri manavdan 28 bin lira değerinde sigara ve bir miktar nakit para alarak kayıplara karıştı.

Elazığ'da hırsızlar, 20 gün arayla girdikleri manavdan 28 bin lira değerinde sigara ve bir miktar nakit para alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 gün önce Sürsürü Mahallesindeki bir manav dükkanına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen maskeli hırsızlar, manav dükkanının kapısını demir kırma makasıyla kırdıktan sonra içeri girdi. Hırsızlar manav içerisinde bulunan 28 bin lira değerinde sigara ve bir miktar nakit paraları alarak ortadan kayboldular. Sabah manavını açmaya gelen Erdem Özçelik manav kapısının açık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, incelemelerin ardından kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"20 gün arayla iki defa soyuldum"

Artan hırsızlık olaylarının bir an önce önüne geçilmesini istediklerini belirten manav sahibi Erdem Özçelik, "Biz bir emek ve uğraş sarf ederek çocuklarımızın geleceklerini güvence altına almaya çalışıyoruz fakat bu yapılan hırsızlıklardan dolayı ciddi manalarda ve büyük boyutlarda mağduriyete neden oluyor. 28 Mart Pazartesi günü sabah saat 03.13'te dükkanıma kimliği belirsiz, yüzü maskeli ve elleri eldivenli şahıslar girmiş. Bunun neticesinde büyük bir miktarda zarara uğratıldım. Burada sigaralara ve nakit paralara yöneliyorlar. Bunun nedeni ise sigara ve nakit paranın bir an önce elden çıkarılmasıdır. Elazığ'da da demek ki bu sigaraları alan şahıslar var. Hırsızlık sigaralarını alıyorlar. Biz belli bir amaç uğruna burada çalışıp vatandaşa hizmet ediyorsak bunun illa ki bir kar amacı olması gerekiyor biz bu karı yapıp da çok ciddi oranda geliştirmiyoruz. Malum kriz var önümüzde ben daha önce 20 gün önce bir daha soyuldum onun yaralarını yavaş yavaş sarmaya çalışırken ikinci soygun olayı bizi büyük bir şekilde yıprattı. Sabah saat 06.30'da dükkanı açmaya geldiğim zaman dışarıda ki sera bölümünün fermuarını açtığımda kapımın açık olduğunu fark ettim. Demir kesme makası ile kilitleri kırıp içeri girmişler, içeriye girince sigaraları ve paraları götürmüşler. Kamera kayıtlarına bakıp polisleri aradım. Ekiplerimiz hemen gelerek parmak izi aldılar. Ekiplerimiz biyolojik bir kalıntı olmadığını fakat çalışmaların devam ettiklerini belirttiler. İnşallah en kısa zamanda hayırlı bir haber alacağız" dedi. - ELAZIĞ

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Elazığ, Sigara, Polis, Manav, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demir kırma makasıyla girdikleri manavdan 28 bin liralık malzeme çaldılar - Son Dakika


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