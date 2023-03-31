DEMİR KÖPRÜYÜ YENİ YERİNE DEREDEN GÖTÜRDÜLER - Son Dakika
Üye Girişi

DEMİR KÖPRÜYÜ YENİ YERİNE DEREDEN GÖTÜRDÜLER

31.03.2023 19:00

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 22 metre uzunluğundaki 34 tonluk demir köprü, yerinden sökülüp, TIR ile derenin içinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine götürülüp yerleştirildi.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 22 metre uzunluğundaki 34 tonluk demir köprü, yerinden sökülüp, TIR ile derenin içinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine götürülüp yerleştirildi.
Tekkeköy Belediyesi tarafından Kirazlık Deresi üzerinde kurulu 6 metre genişliğe, 22 metre uzunluğa sahip 34 tonluk demir köprü, 6 günlük çalışmayla vinçle söküldü. Vinçlerle TIR'a bağlanan köprü, dere içinde, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine götürülüp, yerleştirildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy merkez ile Kutlukent bölgemizi birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Cemal Yeşilyurt Bulvarı'mızı ilçemize kazandıracağız. Buradaki geçişleri de kaldırdığımız demir köprünün yerine yapacağımız beton köprüyle sağlayacağız. Vatandaşlarımızın daha güvenli bir köprüyle ulaşımlarını sağlayabilmeleri için demir köprüyü kaldırdık. Hem ilçemizin çehresini değiştiriyoruz hem de ulaşımı daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Samsun'da demir köprüyü yeni yerine dereden tırla götürdüler Samsun'da demir köprüyü yeni yerine dereden tırla götürdüler Samsun'da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü Samsun'da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü

Tekkeköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEMİR KÖPRÜYÜ YENİ YERİNE DEREDEN GÖTÜRDÜLER - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Beşiktaş derbi havasına girdi! Şenol Güneş'in pozu etkileşim yağmuruna tutuldu
19:30 Tesadüfün böylesi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftaya dev maçlar denk geldi
18:54 İYİ Parti binasına ateş edilmesiyle ilgili bir yorum da Demirtaş'tan: Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz
18:33 Samsun'da demir köprüyü yeni yerine dereden tırla götürdüler
18:39 Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti saldırganının yakalanmasının ardından ilk sözler: Yürekten teşekkür ederim
18:50 Arkadaşının yaptığı çılgınlık Messi'yi hayrete düşürdü: Bundan daha ilginç bir şey görmedim
18:45 Akşener'in İYİ Parti'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na hitap şekli bomba: Cumhurbaşkanım, siz buyurun
18:35 İYİ Parti binasına isabet eden mermilerle ilgili Emniyet'ten açıklama: Saldırı değil
18:28 Sahte belgeyle İYİ Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı, yakalanınca ihraç işlemleri başladı
18:25 Kulüpler istedi, beIN Sports onay verdi! Kayseri-Ümraniye karşılaşmasının tarihi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 20:47:37. #1.13#
SON DAKİKA: DEMİR KÖPRÜYÜ YENİ YERİNE DEREDEN GÖTÜRDÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement