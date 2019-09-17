Son Dakika Haberleri: Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde kimsenin olmadığı evlerine pencereden girmeye çalışırken demir korkuluğa sıkışan 10 yaşındaki Hüseyin Aşık, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde kimsenin olmadığı evlerine pencereden girmeye çalışırken demir korkuluğa sıkışan 10 yaşındaki Hüseyin Aşık, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Aşık, ailesi evde yokken, televizyon izlemek için pencereden içeri girmek istedi. Bu sırada küçük Hüseyin, demir korkuluğa sıkıştı. Hüseyin Aşık, çığlık atıp çevre sakinlerinden yardım istedi. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi korkuluk demirlerini keserek, küçük Hüseyin'i  kurtardı.
Kontrol için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Aşık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Hüseyin Aşık, Silifke, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) TEM Otoyolu'nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı
LPG takılı bir cip bariyerlere saplandı, itfaiye başında bekledi Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]