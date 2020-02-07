Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdullah Gül Parkı'nda yer alan oyun parkında kaydırakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun bacağı, demir korkuluğuna sıkıştı. Ailenin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine parka gelen itfaiye ekipleri kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak çocuğu kurtardı. - MALATYA

Malatya 'da oyun parkında ayağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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