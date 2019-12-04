Demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kurtarılan sokak köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalışmayı izleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demirleri keserek sokak köpeğini sıkıştığı yerden çıkardı.

Aksaray 'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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