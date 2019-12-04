Demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Aksaray'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarının bahçesinin demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmayı başaramayınca itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demirleri keserek sokak köpeğini sıkıştığı yerden çıkardı.
Çalışmayı izleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kurtarılan sokak köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.