DEMİR KORKULUK KIRILINCA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİ 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ - Son Dakika

ŞİŞLİ'de 3'üncü kattaki dairenin pencere çerçevesini değiştiren işçi, bastığı demir korkuluğun kırılması sonucu düştü. İşçinin ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'deki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ev sahibi 3'üncü katındaki dairesinin pencere çerçevesini değiştirmek için işçi çağırdı. Gelen işçi çalışırken bastığı demir korkuluk koptu. Üçüncü kattan düşen Hakan Taşçı yaralandı. Yaralı işçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, önce demir korkulutlar ve pencere çerçevesinin ardından da işçinin düştüğü görülüyor.