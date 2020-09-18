Demir korkuluklar arkasında binlerce yıllık tarih yatıyor - Son Dakika

Demir korkuluklar arkasında binlerce yıllık tarih yatıyor

Demir korkuluklar arkasında binlerce yıllık tarih yatıyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir mağarada Helenistik dönemine ait çok sayıda tarihi eser yer alıyor.

Demir korkuluklar arkasında binlerce yıllık tarih yatıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir mağarada Helenistik dönemine ait çok sayıda tarihi eser yer alıyor.

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde bir mağarada binlerce yıllık tarih yatıyor. İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkiindeki Helenistik dönemine ait tarihi eserlerin defineciler tarafından talan edilmemesi için bölge 24 saat boyunca kamera ile kontrol ediliyor. Yağbolu Mağara mevkiinde definecilerin sık sık faaliyet içinde bulunması üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü yaklaşık bir yıl önce bir çalışma başlattı.

Sit alanı ilan edildi

Zengin su kaynağının da çıktığı mağara bölgesinde bilirkişi tarafından yapılan incelemede Helenistik dönemine ait çok sayıda tarihi eser bulundu. Bunun üzerine bölge, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi. Sit alanı ilan edilen bölgede yaklaşık 6 ay boyunca 24 saat boyunca jandarma nöbet tuttu. Müze Müdürlüğünün ilk çalışmasında yarım metre genişliğindeki daracık bir tünelden girilebilen mağara içinde Helenistik dönemine ait Kybele kabartmalı sunak ve bu sunağın yakınlarında 5 adet daha sunak tespit edildi. Mağara içinde 2 adet sağlama yakın Helenistik döneme ait kandil de bulundu Sunak ve çevredeki çanak çömleklerden mağaranın Neolitik döneme kadar uzandığı anlaşıldı. Tespit edilen Kybele ve diğer sunaklardan, buranın bir kült alanı olduğu tahmin ediliyor.

24 saat kamera kontrolünde

İlk çalışmanın ardından binlerce yıllık tarihi eserlerin yer aldığı mağaranın girişi definecilere karşı demir korkuluklarla kapatılıp bölgeye de kameralar yerleştirildi. Bölge 7 gün 24 saat boyunca kamera ile kontrol altına alındı.

Bölge sakinleri mağaranın kilometrelerce uzunlukta olduğunu belirterek "Uzun yıllardır defineciler buralara geliyordu. Büyük mağaranın bulunduğu alanda çok sayıda kaçak kazılar yapılmış. Müze Müdürlüğü tarafından ilk çalışma yapılan yer ise büyük mağaranın 20-30 metre aşağısında. Defineciler burayı daha önceden keşfettiler mi bilmiyoruz. Halen binlerce yıllık tarihi demir korkuluklar arkasında bulunuyor. Yetkililerden bir an önce çalışma başlatıp bölgenin turizme açılmasıdır. Aynı şekilde buraya sadece 1 kilometre uzaklıktaki Taşanbar bölgesinde de Roma döneminden kalma eserler bulunuyor. Gerekli çalışma yapılırsa bu bölgeye çok sayıda turist akın eder bundan da bizler kazançlı çıkarız" ifadelerine yer verdi.

Demir korkuluklar arkasında binlerce yıllık tarih yatıyor

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Demir korkuluklar arkasında binlerce yıllık tarih yatıyor - Son Dakika

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