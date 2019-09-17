Son Dakika Haberleri: Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Nevşehir'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Nevşehir'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan bir apartmanın giriş katının pencere korkuluklarına yavru bir köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği kurtardı.


Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan yavru köpek Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
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