Son Dakika Haberleri: Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

NEVŞEHİR'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

NEVŞEHİR'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kent merkezi, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan apartmanın giriş katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği kurtardı. Sokak köpeği Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası, hayvan barınağına götürüldü.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:44 Kaynak: DHA
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