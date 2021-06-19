Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evin bahçesinde demir korkulukların arasında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evin bahçesinde demir korkulukların arasında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir köpek evin bahçesinin demir korkuluklarından geçmeye çalışırken sıkıştı. Gece vakti köpeğin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğe yapılan ilk müdahalenin ardından doğaya salındı. - TEKİRDAĞ

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