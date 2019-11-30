Son Dakika › Güncel › Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
6 saat önce
Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, DSİ kanalının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:25 Kaynak: DHA
Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, DSİ kanalının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kesikkapı Mahallesi 501 Sokak'ta, öğlen saatlerinde, DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, hayvanı kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, demiri keserek kısa sürede, yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı