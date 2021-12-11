Demir korkulukları çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Şeytandere köprüsünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Şeytandere köprüsüne gittiğinde Devlet Su İşlerine ait olan köprünün korkuluklarını kesmeye çalışan B.K (32), M.K. (30) ve A.K'yi (25) suçüstü yakaladı.

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