Demir korkulukları kesip led ışık ve kablo çalmaya kalkıştı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da bahçenin demir korkuluklarını kesip girdikleri iş yerinden led ışık ile kablo çalmaya kalkışan A.O., suçüstü yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak'ta meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri, hareketlerinden şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. İki apartman arasındaki bir iş yerinin bahçesinin demir korkuluklarını kesip led ışık ve kabloları çalmaya kalkışan şüpheli, suçüstü yakalandı. A.O. olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen malzemeler polis merkezine götürüldü.