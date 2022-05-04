DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI - Son Dakika
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DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI

04.05.2022 09:26

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahili demir korkuluklarla kapattığı belirlenen bir site yönetimi hakkında, belediye ekipleri tarafından Kabahatlar Kanunu'na göre cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahili demir korkuluklarla kapattığı belirlenen bir site yönetimi hakkında, belediye ekipleri tarafından Kabahatlar Kanunu'na göre cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Demir korkuluklar ise sökülerek, sahil eski haline getirildi.

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu içerisinde bulunan bir sitenin yönetimi, sahile demir korkuluklarla çevirip, kapı yaptırdı. Ardından da kapıya asma kilit takarak dışardan gelenlerin sahile girişini engelledi. Çevredekiler, sahili kapatan site yönetimine tepki gösterdi. Site yönetimi ise demir korkulukları güvenlik gerekçesiyle çektiğini ileri sürdü. Dün gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün sahile gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, demir korkuluk ve kapının kaldırılması istendi. Bunun üzerine, bir demir doğrama ustası çağrıldı. Demir korkuluklar kesilip, kaldırılarak, sahil tekrar eski haline getirildi. Ekipler site yönetimi hakkında, Kabahatler Kanunu'na cezai işlem yapmak üzere tutanak tuttu.

DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI
DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI
DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI
DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI

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Kabahatlar Kanunu, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI - Son Dakika


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