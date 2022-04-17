Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

17.04.2022 22:02
Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, demir levha yüklü tır devrildi, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, demir levha yüklü tır devrildi, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

S.F. idaresindeki 01 CLP 39 plakalı demir levha yüklü tır, Anadolu Otoyolu Düzce istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.

Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk ediliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalarında, güzergah trafiğe tamamen kapatılmıştır. Trafik, Hendek Kavşağı'ndan D-100'e aktarılmıştır. Arada biriken trafik banketten aktarılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Anadolu Otoyolu, Tragger, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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