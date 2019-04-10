Demir Mazgala Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Demir mazgala sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıMUĞLA - Bodrum'un Kumbahçe Mahallesinde bulunan bir demir mazgalın altında sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Demir mazgala sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı



MUĞLA - Bodrum'un Kumbahçe Mahallesinde bulunan bir demir mazgalın altında sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kumbahçe mahallesinde bulunan demir mazgalın altında kedi sesleri duyan vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum itfaiye Grup Amirliği ekipleri kedinin seslerini takip ederek bulunduğu yeri tespit etti. İtfaiye erleri uzun uğraşlar sonucu kurtarma makası yardımıyla demir mazgalı bulunduğu yerden kaldırdı. Mazgal açılır açılmaz özgürlüğüne kavuşan yavru kedi ise koşar adımlarla gözden kayboldu.

Durumu ihbar eden mahalle sakinleri kedinin kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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