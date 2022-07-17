DEMİR MAZGALININ ÇALINDIĞI HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika
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DEMİR MAZGALININ ÇALINDIĞI HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

17.07.2022 20:37

NEVŞEHİR'de, oturdukları binanın havalandırma boşluğuna düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki B.M., yaralandı.

NEVŞEHİR'de, oturdukları binanın havalandırma boşluğuna düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki B.M., yaralandı. Havalandırma boşluğunun üzerinde bulunan demir mazgalın bir süre önce çalındığı öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında 350 Evler Mahallesi Sağlık Sokakta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu B.M., yaşadıkları binanın havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğu düştüğü 3 metrelik çukurdan çıkardı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan havalandırma boşluğunun üzerinde bulunan demir mazgalın bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEMİR MAZGALININ ÇALINDIĞI HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEMİR MAZGALININ ÇALINDIĞI HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika
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