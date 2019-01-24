Son Dakika Haberleri: Demir; Meslektaşı Kabacan'dan Tam Destek Aldı

Demir; Meslektaşı Kabacan'dan Tam Destek Aldı

1 saat önce

Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan; meslektaşı olan kabzimal ve AK Parti Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mehmet Demir'i ağırladı.

Demir; Meslektaşı Kabacan'dan Tam Destek Aldı, System.String[]

KABACAN: "Köklü bir aileye mensup, başarılı bir meslektaşımız"

Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan'ı makamında ziyaret eden kabzimal ve AK Parti Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mehmet Demir, tam destek aldı. Mehmet Demir'in Sakarya'da köklü bir aileye mensup olduğunu ve yıllardır sürdürdüğü mesleğinde başarılı bir meslektaşı olduğunu ifade eden Başkan Kabacan; kendisinin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu vurguladı. Her zaman yanında olduğunu hissettiği, Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan'a, AK Parti Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığında da desteklediği için teşekkür eden Mehmet Demir; "Kendisinin Belediye Meclis Üyesi olduğunda, halkın ve haklının hizmetçisi olacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:41 Kaynak: Bültenler

Adapazarı, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan'dan Binlerce Kişiye Müjde: Ödemeler Yarın Başlıyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:24:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir; Meslektaşı Kabacan'dan Tam Destek Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]