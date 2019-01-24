Demir; Meslektaşı Kabacan'dan Tam Destek Aldı

KABACAN: "Köklü bir aileye mensup, başarılı bir meslektaşımız"

Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan'ı makamında ziyaret eden kabzimal ve AK Parti Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mehmet Demir, tam destek aldı. Mehmet Demir'in Sakarya'da köklü bir aileye mensup olduğunu ve yıllardır sürdürdüğü mesleğinde başarılı bir meslektaşı olduğunu ifade eden Başkan Kabacan; kendisinin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu vurguladı. Her zaman yanında olduğunu hissettiği, Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan'a, AK Parti Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığında da desteklediği için teşekkür eden Mehmet Demir; "Kendisinin Belediye Meclis Üyesi olduğunda, halkın ve haklının hizmetçisi olacağını söyledi.