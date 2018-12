Demir: "Mhp ile İlçeler Bazında da Muhtemelen İttifak Olacak"

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir MHP ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini, ilçeler bazında da muhtemelen ittifakın olacağını söyledi.AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, bir restoranda düzenlenen programda basın mensupları bir araya geldi. Demir'den önce söz alarak açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman , Mustafa Demir isminin aday olarak açıklanmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı."Tüm çalışmaları koordineli bir şekilde başaracağız"Daha sonra konuşan Mustafa Demir, aday olarak isminin açıklanmasının ardından zaman kaybetmeden Samsun'a gelerek birçok ziyaretler yaptığını söyledi. 25 gündür ara vermeden ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Demir, "Çok nitelikli kampanya yürütüyoruz. Türkiye 'de birçok şehre örnek olacak şekilde Büyükşehir Belediye sistemini kuracağız. Hem çalışma sistemi anlamında hem de hizmet anlamında ve hemen hemen her anlamda alt yapıdan başlamak üzere ticarette, ekonomide, sanayide, kültürde, ihracatta, meslek edindirme çalışmalarında ve bu şehrimizin her türlü özelliğini 31 Mart seçimlerinden sonra artı değere geçirecek tüm çalışmaları koordineli bir şekilde başaracağız. Bunların sahaya yansıması ancak seçildikten sonra sanıyorum daha iyi anlaşılacak. Türkiye'de belediyecilik denildiğinde daha çok alt yapı, yol, kanalizasyon, park düzenlemesi, ulaşım problemleri, kentsel dönüşüm akla geliyor. Bu alanlarda çok aktif olacağız. Ama bunun dışında artık belediyeciliği kentin her alanında kalkınmasına katkı sağlayan bir belediyecilik olduğunu adım adım seri bir şekilde Samsun'a yaşatacağız. Yönetim tarzı olarak katılımı en fazla sağlayan, tüm kazanımları yönetimine katan bir belediyeciliği gerçekleştireceğiz" dedi."2 milyar lira ortalamayı yıllık bütçede yakalamayı hedefliyoruz"Büyükşehir Belediyesinin bütçe hedeflerini açıklayan Demir, "Önümüzdeki dönem için SASKİ 'yle birlikte 1 buçuk milyar lira üzerinde muhtemel 2 milyar lira ortalamayı yıllık bütçede yakalamayı hedefliyoruz. 2 milyar liralık bütçeyi yakaladığımızda 5 yılda 10 milyar liralık toplam geliri olan bir bütçeye kavuşmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde 5 milyar lirayı tamamen yatırımlarda, diğer 5 milyar lirayı ise personel, bakım ve diğer bir alanlardaki mevcut yapılanları muhafaza etmeye yönelik alanlarda harcanacaktır. Planladığımız bütçenin üzerine çıkabilirsek onu da zaman içerisinde diğer projelere harcayacağız" diye konuştu."3 bin 500 dönümlük yeni bir organize sanayi oluşturacağız"Samsun'un ihracatı ve sanayi yatımları hakkında da bilgi veren Demir, "İhracatımız şu anda 500 milyon dolar seviyesinde. Samsun, potansiyeline göre Türkiye'de az ihracat yapan kentlerden. Sanayi yatırımlarında başka iller daha aktif oldu bizden. Sanayi kültürdür, hayat biçimidir, ticaretten daha farklı bir şeydir. Bu konuda Samsun geçmişte çok başarılı olamadı. Şu anda 7 tane organize sanayimiz var. Biz ilk geldiğimizde 3 tane vardı. Bafra Belediyesi ve Büyükşehir dahil, Bafra'da bu konuda 3 tane daha çalışma yapılıyor. Seçimden sonra 2019 yılı içerisinde o çalışmaları neticelendireceğiz. 2019 yılı içerisinde Samsun'da 3 bin 500 dönümlük yeni bir organize sanayi oluşturacağız. Bu organize sanayi şu andaki mevcut organize sanayinin 2 katıdır. İlave yıllarda bizim hesaplamalarımız göre 5 bin dönüm daha yeni bir organize sanayi alanına ihtiyaç olacak. Bunu da muhtemelen 2020'de tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda gördüğümüz 2 buçuk milyar liralık yatırım bekleyen projelerimiz var. Biz bu çalışmaları tamamladıkça artık Samsun dışında yatırım için Samsun'u cazip hale getireceğiz. Sanayi yatırımlarında teşviklerimiz olacak" şeklinde konuştu."Görüşmeler devam ediyor"AK Parti ve MHP arasında ki ittifak görüşmelerinden de bahseden Demir, ittifak konusunda görüşmelerin devam ettiğini, ilçeler bazında da muhtemelen ittifakın olacağını sözlerine ekledi.Programa ayrıca, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Oğuzhan Serinkaya , Güner Armutlu ve yerel medya temsilcileri katıldı. - SAMSUN