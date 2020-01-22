Demir misketle aracın camını kırıp çantayı çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Demir misketle aracın camını kırıp çantayı çaldılar - Son Dakika

Demir misketle aracın camını kırıp çantayı çaldılar

7 saat önce

Denizli'de demir misketle bir aracın arka camını kıran iki şahıs araç içindeki çantayı alarak kayıplara karıştı.

Demir misketle aracın camını kırıp çantayı çaldılar, System.String[]

Denizli'de demir misketle bir aracın arka camını kıran iki şahıs araç içindeki çantayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gece yaşanan olayda, Emre O. isimli şahsın evinin önüne park ettiği 35 ABU 090 plakalı hafif ticari aracının yanına gelen iki şahıs demir misketi aracın arka camını kırdı. Ardından şahıslardan biri gözcülük yaparken diğeri ise bagajda içinde evrakların bulunduğu çantayı aldı. Şahıslar ardından gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.


Olayın sabahında aracının yanına gelen Emre O., kırılan camı ve çantasının olmadığını fark edince polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki güvelik kameralarını inceleyerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

İncilipınar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
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