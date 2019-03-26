Son Dakika Haberleri: Demir, Oltu'ya Yapacakları Yatırımları Kaymakam Turan'a Anlattı

Demir, Oltu'ya Yapacakları Yatırımları Kaymakam Turan'a Anlattı

35 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, Oltu'ya yapacakları yatırımları Kaymakam Şenol Turan'a anlattı.

Demir, Oltu'ya Yapacakları Yatırımları Kaymakam Turan'a Anlattı, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, Oltu'ya yapacakları yatırımları Kaymakam Şenol Turan'a anlattı.

Demir, yönetim kurulu üyelerinden Salih Koç, Muhammet Miraç, Tayan Musa Akçay ile birlikte Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı makamında ziyaret ederek Oltu'ya yapacakları projeleri bir birer anlattı.

Oltu'da iş istihdamı ve ekonomiye büyük ölçüde katkıda bulunacaklarını belirten Demir, "Et entegre tesisi için Sanayi Sitesinde yerimizi hazırlıyoruz. Oltu taşı ve Mardin telkarisi projemiz için 10 esnafımızı projeye dahil edeceğiz. Atatürk Üniversitesiyle görüşmelerimizi yaptık. Oltu'da çilek üretimi ve seracılık yapacağız. Tabi ki kooperatif usulü üretim yapmak isteyen ortağımız olacaktır." dedi.

Kaymakam Turan ise, "Böyle güzel projeler yapılması çok güzel. Bizlere düşen prosedürü elimizden geldiğince hızlandıracağız" diye konuştu.

Demir, ayrıca Milli Emlak'tan çilek üretmek için yer kiralamak için süreci dilekçe yazarak başlattıklarını belirtti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

Fuat Demir, Erzurum, Şenol Turan, Oltu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:47:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir, Oltu'ya Yapacakları Yatırımları Kaymakam Turan'a Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]