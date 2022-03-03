Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı - Son Dakika
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Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

03.03.2022 15:57
Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

Kilis'te etkili olan fırtına evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçururken, çatıdan uçan demirler park halindeki ticari araca saplandı.

Kilis'te etkili olan fırtına evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçururken, çatıdan uçan demirler park halindeki ticari araca saplandı.

Kilis ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Çevreyolu üzerinde bulunan Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin çatısı uçarak, yolun karşında park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Çatıdan uçan demir, araca ok gibi saplandı. Kilis genelinde çok sayıda binanın çatısının uçtuğu ve maddi hasar oluştuğu, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. - KİLİS

Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı
Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı
Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı
Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

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Kilis Belediyesi, Fırtına, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı - Son Dakika
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