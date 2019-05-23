Son Dakika Haberleri: Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

10 saat önce

Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı On ikiler Mahallesinde yaşandı. Evin penceresinin demir parmaklıklarına tırmanmaya çalışan çocuk sıkıştı. Çocuğun demir parmaklılarına sıkıştığını gören vatandaşlar çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkararak ailesine teslim etti.
Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:31 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, İtfaiye, Yerel
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