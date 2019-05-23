Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
10 saat önce
Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:31 Kaynak: İHA
Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye
ilçesine bağlı On ikiler Mahallesinde yaşandı. Evin penceresinin demir parmaklıklarına tırmanmaya çalışan çocuk sıkıştı. Çocuğun demir parmaklılarına sıkıştığını gören vatandaşlar çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkararak ailesine teslim etti.
5 Yaşındaki Çocuk, Su Kanalında Boğularak Hayatını Kaybetti
İnşaat Çukuruna Düşerek Can Veren Baran, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Üzeri Kirli Çocuğu Koltuktan Kaldırıp Yere Oturtan Şoför, Seferden Men Edildi
Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı