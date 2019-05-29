Demir parmaklıklara sıkışan inek kurtarıldı
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde hayvan pazarındaki demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:10 Kaynak: İHA
'ın İpekyolu
ilçesinde hayvan pazarındaki demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Van- Özalp
karayolu üzerinde bulunan ve İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde hizmet veren hayvan pazarında meydan geldi. Hayvanlarını satmak için pazara gelen H.B. isimli vatandaş, ineklerini demir parmaklıklara çevrili alana koydu. Pazarlığın yapıldığı sıra ineklerden birinin huylanması sonucu kaçmaya çalışırken demir parmaklıklara arasına sıkıştı. Hayvan sahibi ve vatandaşlar ineği sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu inek sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim edildi. - VAN
Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi
Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi
Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi
6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular