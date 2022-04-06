Demir parmaklıklara sıkışan kirpi böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Demir parmaklıklara sıkışan kirpi böyle kurtarıldı

06.04.2022 11:29
Demir parmaklıklara sıkışan kirpi böyle kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan kirpi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan kirpi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilginç bir operasyona imza attı. Daha önce birçok kez kurtarma operasyonuna katılan ekipler, bu kez de bir kirpinin yardımına koştu. Sahil Mahallesi 5 Evler Sokak'taki bir apartmanın demir parmaklıklarına sıkışan kirpi, ne ileri ne de geri gidebiliyordu. Sıkışan kirpiyi gören itfaiyeciler de manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kirpi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı parmaklıklardan kurtarılırken, yapılan kontrollerin ardından salındı. - YALOVA

Demir parmaklıklara sıkışan kirpi böyle kurtarıldı

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Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demir parmaklıklara sıkışan kirpi böyle kurtarıldı - Son Dakika


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