Demir parmaklıklara sıkışan köpeği trafik ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Demir parmaklıklara sıkışan köpeği trafik ekipleri kurtardı
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında demir parmaklıkların arasına sıkışan köpek, trafik ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:48 Kaynak: İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında demir parmaklıkların arasına sıkışan köpek, trafik ekiplerince kurtarıldı.
Samsun- Sinop kara yolunda devriye gezen Bafra Trafik Denetleme Amiri Murat Sarı ve trafik ekibleri Kolay Kavşağı yakınlarında bir köpeğin demir parmaklıklar arasında sıkışıp mahsur kaldığını gördü. Köpeğin bulunduğu yerden kurtarılması icin Bafra Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden yardım istendi. Olay yerinde gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan köpek, bakımı ve tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü. - SAMSUN
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