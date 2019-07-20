Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
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Malatya bir evin balkonunda demir parmaklıklara sıkışan köpeği vatandaşlar kurtardı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
bir evin balkonunda demir parmaklıklara sıkışan köpeği vatandaşlar kurtardı.
Sıtmapınarı Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki balkonda demir parmaklıklara sıkışan köpeği gören vatandaşlar, zor durumdaki köpeğe yardım için koştu. Vatandaşlar köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu köpek, sıkıştığı yerden kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - MALATYA
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