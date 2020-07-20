Demir parmaklıklara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kırşehir'de oyun oynarken bahçenin demir parmaklıklarına sıkışan kız çocuğu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre Medrese Mahallesi 76. sokakta meydana gelen olayda, vatandaşlar bir kız çocuğunun bahçenin demir parmaklıklarına sıkıştığı ihbarında bulundu. Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, demir parmaklıklara sıkışan Fruze Kheyrkhah'ın güneşten etkilenmemesi için önlem aldı. İtfaiye ekipleri küçük kızı sakinleştirdikten sonra demir parmaklıkları kesti. Sıkıştığı yerden kurtarılan Fruze Kheyrkhah'ın ailesine teslim edildi.



Kırşehir Belediyesi ekipleri, bir başka olayda ise yanan otomobile müdahalede bulundu. Çetin Eser yönetimindeki otomobil Boztepe yolunda alev aldı. Otomobil sürücüsü aracı boş tarlaya sürdükten sonra kendini kurtararak itfaiye ekiplerine haber verdi.



İhbarı alan Kırşehir Belediyesi ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken yetkililer olayla ilgili işlem başlattı. - KIRŞEHİR