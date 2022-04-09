DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

09.04.2022 11:00

ERZİNCAN'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi'ndeki KYK Kız Yurdunun bahçesindeki demir parmaklıklardan geçmek isteyen sokak köpeği sıkıştı. Beyaz iri bir köpeğin parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri önce köpeği sakinleştirdi. Demir parmaklıkları kesen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek yapılan sağlık kontrolün ardından doğal ortamına bırakıldı. Köpeğin kurtarılma anını öğrenciler ve yurt görevlilerde cep telefonu ile kaydetti.(DHA)

DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

YORUMLAR
500
100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş! 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş! Son dakika: OYNARKEN İKİ BACAĞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI Son dakika: OYNARKEN İKİ BACAĞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Erzincan, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Tamire götürülen cep telefonu bataryasının bomba gibi patladığı anlar
10:55 Okula gitmek için yola çıktı, sokak köpeğinin saldırısına uğradı: İşte o görüntüler
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:07:34. #1.12#
SON DAKİKA: DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement