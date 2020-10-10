Son Dakika | - Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | - Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
10.10.2020 12:45
Son dakika yerel haberi: - Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Denizli'de gövdesi demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından parmaklıklar genişletilerek kurtarıldı.
- Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
DENİZLİ - Denizli'de gövdesi demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından parmaklıklar genişletilerek kurtarıldı.
Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde iki yavru köpek demir parmaklıkların arasında geçerken biri sıkışarak parmaklıklar arasında kaldı. Sahibinin uğraşları sonucu yavru köpek kurtarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler demir parmaklıkları genişleterek köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı. Sonrasında köpek sahibine teslim edildi.
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