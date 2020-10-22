Demir parmaklıkları kesip, sıkışan köpeği kurtardılar - Son Dakika

Olay, dün gece saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir otoparkta yaşandı. Otoparkın kapısının demir parmaklıklarına arka ayakları sıkışmış sokak köpeğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler kesici aletle demir parmaklıkları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

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