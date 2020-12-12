Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar - Son Dakika

Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar

12.12.2020 13:03
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesi Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu'na demir korkulukları ve çelik kapıyı kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, sınıflar ile güvenlik kamerasına zarar verip, pansiyon bölümündeki depodan gıda malzemeleri ile 3 televizyon çaldı.

VAN'ın Erciş ilçesi Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu'na demir korkulukları ve çelik kapıyı kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, sınıflar ile güvenlik kamerasına zarar verip, pansiyon bölümündeki depodan gıda malzemeleri ile 3 televizyon çaldı.

Latifiye Mahallesi'ndekii Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu'nda, dün akşam hırsızlık olayı yaşandı. Okula pencerelerdeki demir korkulukları kırıp giren kimliği belirsiz kişiler, 4 bilgisayar ile 5 güvenlik kamerası ve kayıt cihazını tahrip etti. Sınıf kapılarını da kıran şüpheliler, okulun pansiyon bölümündeki depodan gıda malzemeleri ile 3 televizyonu alıp, kaçtı. Okul Müdürü Cemal Aslan, "Hırsızlar okula büyük zarar verdi. Gıda ambarımızı, sınıfları ve öğretmen odasını tahrip etmişler. Depodan gıdaları çalmalarının yanı sıra götüremedikleri gıdaları yerlere vurarak, patlatmışlar. Televizyonları çalıp, kayıt cihazlarını kırmışlar. 5 demir, 6 ahşap kapıyı kullanamaz hale getirmişler. Bir eğitim yuvasına böyle düşmanca zarar vermek bizi son derece çok üzdü. Konuyla ilgili Ercil İlçe Emniyeti'ne bağlı polis ekipleri çalışma başlattı. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar" dedi


Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar
Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar

Fevzi Çakmak, Hırsızlık, Erciş, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demir parmaklıklarını kırıp girdikleri okula zarar verip, hırsızlık yaptılar - Son Dakika


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