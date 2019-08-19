Demir Perde'nin yıkılışının 30. yıl dönümü; bir piknik tarihin akışını nasıl değiştirdi?
1 saat önce
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğu ve batı olarak Almanya'daikiye ayıran Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. Macaristan ile Avusturya arasında düzenlenen "Pan-Avrupa Pikniği" tarihin akışını değiştirdi.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğu ve batı olarak Almanya
'yı adeta bölen Berlin
Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. Macaristan
ile Avusturya
arasında düzenlenen "Pan- Avrupa
Pikniği" tarihin akışını değiştirdi. Piknik nedeniyle geçici olarak açılan Macaristan sınırı büyük bir kaçışa ve Demir Perde olarak da bilinen Berlin Duvarı'nın yıkılışına neden oldu.
İlk çatlağı oluşturan piknik
Macar ve Avusturya hükümetleri, Avusturya'daki Sankt Margarethen im Burgenland
'ı Macaristan'daki Sopronkohida'dan ayıran bölgede sınır kapısını bir kaç saatliğine açma konusunda anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:29
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