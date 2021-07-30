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Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı - Son Dakika

Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı

30.07.2021 12:51
Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, girdiği demir profilin içinde sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, girdiği demir profilin içinde sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne kedi, kurtarılan yavrusunu ensesinden ısırarak tutup, bölgeden uzaklaştı.

İlçedeki Denizli Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursunun bahçesindeki atıl vaziyette duran demir profillerin içinden kedi sesi duyan kadınlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bahçeye gelen itfaiye ekipleri, yeni doğum yapan bir kedinin yavrusunun demir profilde sıkıştığını belirledi. İlk başta demire vurarak kedinin kaçmasını sağlamaya çalışan ekipler başarılı olamayınca spiral ile profili kesti. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, bahçeye bırakıldı.Çalışmalar sırasında ekiplerin yanında bekleyen anne kedi, yavrusunu kokladıktan sonra dişleri arasına alarak taşıyıp bölgeden uzaklaştı.


Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı
Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı
Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı
Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı
Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı

İskenderun, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı - Son Dakika


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