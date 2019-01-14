Son Dakika Haberleri: Demir: "Projeler Halk Oylamasına Sunulacak"

Demir: "Projeler Halk Oylamasına Sunulacak"

21 dakika önce

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, hataya geçirecekleri projeleri halk oylamasına sunacaklarını belirterek, "Siz karar vereceksiniz" dedi.

Demir:
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, hataya geçirecekleri projeleri halk oylamasına sunacaklarını belirterek, "Siz karar vereceksiniz" dedi.

Seçim çalışmalarını Asarcık ilçesinde sürdüren Mustafa Demir, bir çay ocağında sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, belediye başkan aday adayları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mustafa Demir'e Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, AK Parti Asarcık İlçe Başkan Vekili Osman Kığılcım eşlik etti. "Samsun'u birlikte yöneteceğiz" diyen Mustafa Demir, "Hayalimizdeki Samsun için hazırladığımız projelerin büyük bir bölümünü sizlere soracağız. Halk oylaması yapacağız. Bu projelerin hayata geçmesinde karar mekanizmasında sizler yer alacaksınız. Biz projelerimizi hazırlayacağız. Duyurusunu yapacağız. Sizlere sunacağız. Sizler de hangi projenin hayata geçmesini istediğinizi bize bildireceksiniz. Biz de bu doğrultuda sizin seçtiğiniz projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yatırım için arsa üreteceğiz"

Sanayicinin önündeki engelleri kaldıracaklarına vurgu yapan Mustafa Demir, "Samsun'a yatırım çekmek için bütün kolaylıklar sağlanacak. Arsa üreteceğiz, alt yapısını biran önce yapacağız. Projelendirme ve ruhsat alımını hızlandıracağız. İlçelerde bazen ruhsat almak için 2,3 ay bekleniyor. Biz işte bu sorunları ortadan kaldırıp sanayicinin, iş adamının Samsun'a yatırım yapmasını sağlayacağız. Yapılacak olan her yatırımı belediye olarak destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bir tekstil firmasını ziyaret eden Mustafa Demir, iş yeri sahipleri Zekeriya ve Zeki Uslu kardeşlerle sohbet ederek 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için destek istedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:24 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Mustafa Demir, Samsun, Politika
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