Demir: "Şampiyon olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir: 'Şampiyon olacağız' - Son Dakika Spor

Demir: "Şampiyon olacağız"

17 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunspor'umuz bu sezon sergilediği birliktelik ve sahada ortaya koyduğu hırs, inanç ve ekip ruhu ile şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi" dedi.

Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunspor'umuz bu sezon sergilediği birliktelik ve sahada ortaya koyduğu hırs, inanç ve ekip ruhu ile şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi" dedi.


Samsunspor Kulübü Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu sonra göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Başkan Demir, "Birliktelik, inanç ve ekip ruhu takımımızı bugün şampiyonluğun en güçlü adayı haline getirmiştir" diye konuştu.


29 Şubat Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın oy birliğiyle 'Başkan' seçildiği Samsunspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda belirlenen yeni yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.


"Şampiyon olacağız"


İlk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Samsunpor Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, daha sonra sırasıyla Vali Osman Kaymak'ı ve Başkan Mustafa Demir'i ziyaret etti. Ziyarette yer alan Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Mali İşler Sorumlusu Fuat Katırcı, Hukuk İşleri Sorumlusu Erdinç Tosunoğlu, Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlu Vennas Akyol Haznedar, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Serkan Albayrak, Alper Engiz ve Barış Kaygusuz'a yeni görevlerinde başarı dileyen Başkan Mustafa Demir, "Samsunspor'umuz bu sezon sergilediği birliktelik ve sahada ortaya koyduğu hırs, inanç ve ekip ruhu ile şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi. İpi şampiyon olarak göğüsleyeceğimizden şüphemiz yok. Bu birlik ve beraberliğin, inanç ve azmin 1'inci Lig'de de kendisini göstermesi en büyük dileğimizdir" şeklinde konuştu.


Ziyarette, Derneğin Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlu Vennas Akyol Haznedar, yönetim kurulu üyeleri adına Başkan Mustafa Demir'e çiçek takdim etti. Başkan Demir ise ziyaret anısına Akyol'a Bandırma Vapuru'nun minyatür maketini sundu. - SAMSUN

Mustafa Demir, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
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