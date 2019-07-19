Son Dakika Haberleri: Demir: "Samsunspor'a desteğimiz sürecek"
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Demir: "Samsunspor'a desteğimiz sürecek"

2 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunspor sevdamızdır.

Demir:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunspor sevdamızdır. En değerli markamızdır. Desteğimiz sürecek" dedi.

29 Haziran'da gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrası bir kez daha Samsunspor Kulübü Başkanı seçilen İsmail Uyanık, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Demir'i ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Uyanık, genel kurula katılarak yaptığı konuşmayla kendilerine büyük moral veren Başkan Demir'e teşekkür etti.

"Samsunspor'a her türlü desteği vermeye hazırız"

Türk futbol tarihine her zaman yetiştirdiği büyük futbolcular ile geçmiş olan bir kulüpleri olduğuna değinen Başkan Demir ise, "Bu büyük kulüp yeni ve umut dolu bir futbol sezonuna girmek üzere. Tabii ki hedefimiz önce 1. Lig ve ardından Süper Lig'e çıkmak olacaktır. Bunun için tüm Samsunlular olarak kenetlenmek zorundayız. Tek yürek olursak, azim gösterirsek eski günlerimize döneceğimizden kimsenin şüphesi olması. Samsunspor sevdamızdır. Samsunspor en büyük marka değerimizdir. Sayın İsmail Uyanık ve yeni yönetim kurulu üyelerine çıktıkları bu zorlu yolculukta sonsuz başarı diliyorum. Sizlerin yanınızda olduğumuz bilmenizi istiyorum. Samsunspor'a her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. - SAMSUN
İsmail Uyanık, Mustafa Demir, Samsunspor, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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