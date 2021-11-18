Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni - Son Dakika

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni
Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü'nün konuşması
Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin konuşması
TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın konuşması ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı. (4)
Kaynak: AA
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