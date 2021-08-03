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Demir sektörü Temmuz ayında lider konumunu koruyor - Son Dakika

Demir sektörü Temmuz ayında lider konumunu koruyor

03.08.2021 16:08
Demir sektörü Temmuz ayında lider konumunu koruyor, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri, Temmuz ayında yüzde 4 artışla 1 milyar 238 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatını yüzde 26 yükselterek 8 milyar 884 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 16 ivmeyle 14 milyar 820 milyon dolara ulaştı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, yüzde 54 artışla Temmuz ayının en yüksek ihracat artışına ulaşarak, 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Temmuz ayında da ihracatını yüzde 23 ivmeyle 151 milyon dolara çıkardı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 140 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti.

Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 25 artışla 110 milyon dolarla Temmuz ayını geride bıraktı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Temmuz ayında 90 milyon doları, Ege Maden İhracatçıları Birliği 79 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı Temmuz ayında 53 milyon dolara ilerlerken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 49 milyon dolara ulaştı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Temmuz ayı ihracatı yüzde 12 artışla 48 milyon dolara yükseldi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 43 milyon dolara, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 22 milyon dolara ulaştı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 41 artışla 16 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Sanayi sektöründen 744 milyon dolarlık, Tarım sektöründen 414 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Temmuz ayında 5 Birliğin ihracatını artırdığını, 7 Birliğin ise geçtiğimiz dönemki performansının gerisinde kaldığını açıkladı.

"Temmuz ayında Tarım Birliklerimizin ihracatı 414 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Sanayi Birliklerimizin ihracatı ise yüzde 10 ilerlemeyle 744 milyon dolara ulaştı. Madencilik sektörümüzün ihracatı ise Temmuz ayında 79 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Kimya sektörü bir ay arayla Temmuz ayında da bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Genel tabloya baktığımızda da demir sektörümüzden sonra totalde ikinci sırada. Sektör yüzde 52 artışla 151 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, son 1 yıllık ihracatı 1,5 milyar doları aşmış durumda. Bu rakamlar Ege İhracatçı Birlikleri'nde Kimya İhracatçıları Birliği'nin kurulması isteğimizin ne kadar doğru olduğunun göstergesi."

EİB, Temmuz ayında 98 ülke ve bölgeye ihracatını artırdı

Temmuz ayını ülkeler bazında değerlendiren Eskinazi, EİB'nin 172 farklı ihraç pazarına ulaşarak 98 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını sözlerine ekledi.

" Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 11 ivmeyle 606 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ihracatımız ise yüzde 9 ivmeyle 91 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 56'ya ulaştı. Afrika ülkelerine yüzde 3, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 27 artışlar yaşadık. Orta Doğu ülkelerine 130 milyon dolar, Amerika ülkelerine 124 milyon dolarlık, Eski Doğu Bloku ülkelerine 67 milyon dolarlık, Türk Cumhuriyetlerine 13 milyon dolarlık ihracatımız var. Özellikle ihracatımızda ilk sıralardaki Almanya'ya yüzde 5, İtalya'ya yüzde 67, ABD'ye yüzde 2, Birleşik Krallık'a yüzde 10, Rusya'ya yüzde 16, İsrail'e yüzde 11, Belçika'ya yüzde 17, Irak'a yüzde 47, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 98 ihracat artışları yaşadık."

Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı Temmuz ayında 2 milyar 38 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir Temmuz ayında 1 milyar 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Manisa 350 milyon dolar, Denizli 327 milyon dolar, Muğla 62 milyon dolar, Balıkesir 57 milyon dolar, Aydın 54 milyon dolar, Kütahya 29 milyon dolar, Afyonkarahisar 28 milyon dolar, Uşak 27 milyon dolar ihracat yaptı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Demir sektörü Temmuz ayında lider konumunu koruyor - Son Dakika


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