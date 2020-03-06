Demir sopalı kavga cinayetinin katil zanlıları hakim karşısında - Son Dakika

Antalya'da taşlı ve demir sopalı kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 sanık, hakim karşısına çıktı.



Olay, geçtiğimiz sene 25 Eylül'de Kepez ilçesine bağlı Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında yaşanan tartışmanın şiddete dönüşmesinin ardından Muhammed Musa bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan İsa M. (27) ve Hasan El H. (35), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Suriye uyruklu İsa M. ve Hasan El H. ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların savunması tercümanla alındı.



"Ellerindeki demir sopalarla bana saldırdılar"



Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Hasan El H., diğer sanık İsa M. ve maktulle birlikte geri dönüşüm yapılan iş yerinde çalıştıklarını söyledi. Olay günü maktul Muhammed ve akrabasının, İsa M.'nin kardeşini darp ettiğini ifade eden Hasan El H., "Biz de kavgaya dahil olduk. Maktul ve akrabasıyla birbirimize vurduk. Orada bulunanlar bizi ayırdılar. Biz bu kavga olayı üzerine evimize gittik. Diğer sanık İsa'nın evi bizim evimize yakın bir yerdedir. Ben evimin hemen önünde çocuklarımla otururken içinde maktul Muhammed'inde olduğu 5-6 kişilik ellerinde demir sopalar bulunan bir grubun geldiğini gördüm. Bu şahıslar ellerindeki demir sopalarla bana saldırdılar. Bu sırada ben ellerinden kurtularak kaçtım. Sanık İsa'nın kardeşleri İ. ve F.'nin bana doğru geldiklerini gördüm. Bu kişiler beni amcalarının evine götürdüler. Aldığım darbeler sonucunda kafamda kanama vardı. Daha sonra amcalarının evine sanık İsa da geldi. Bir kişinin yaralandığını söylediler. Bir süre oturduk. Sanık İsa ve kardeşleri bana bu kişilerin saldırması sonucunda benim yaralandığımı, bu nedenle suçu benim üstlenmemi söylediler. Bende kabul ettim. Ama maktulün bıçaklama eylemini ben gerçekleştirmedim. Olay sırasında benim elimde bıçak yoktu. İsa, amcasının eve geldiğinde maktulü kendisinin vurduğuna dair bir şey anlatmadı. İsa'nın elinde bıçakta görmedim. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.



"Ben maktul ile karşı karşıya hiç gelmedim"



Olay günü maktulün kardeşini darp ettiğini ve bu nedenden dolayı aralarında tartışma yaşandığını kaydeden İsa M., kavga ettiklerini ve iş yerinden erken çıktıklarını anlattı. İsa M., "Evde biraz uyudum. Daha sonra dışarıdan sesler geldiğini duydum. Dışarı baktığımda 10-15 kişilik bir grubun ellerinde taşlar ve sopalar olduğunu ve evimize doğru taş attıklarını gördüm. Dışarı çıkmadık. Bir süre sonra dışarı çıktığımda sanık Hasan'ın yüzünün kanlar içerisinde olduğunu, yerde bir adamın yattığını gördüm. Ben Hemen Hasan'ı oradan uzaklaştırdım ve amcamın oğlunun evine gitmesini söyledim. Yerde yatan yaralı adam için 155'i aradım ancak Türkçe'm yeterli olmadığı için adresi tarif edemedim. Daha sonra bende amcamın oğlunun evine gittim. Hasan da oradaydı. Orada yemek yediğimiz sırada polisler geldi. Ben yerde yaralı yatan şahsın maktul Muhammed olduğunu daha sonra öğrendim. Olay sırasında benim elimde herhangi bir bıçak yoktu. Ben maktul ile karşı karşıya hiç gelmedim. Olay sırasında Hasan'ın elinde bıçak görmedim" ifadelerini kullandı.



"Bıçağı 2 kez vurdu"



Tanık A.Ö. ise sanıklarla aynı mahallede oturduğunu, olay günü de bir grubun ellerinde demir sopa ve taşlarla geldiklerini söyledi. A.Ö., "Bu kişiler ellerindeki taşları hangi sanığa ait olduğunu tam olarak bilmediğim eve fırlattılar. Evin içerisindekiler en başta dışarı çıkmadılar, daha sonra çıktılar. Çıkan şahıslardan birisi elindeki bıçağı karşıdaki kalabalıktan birisine 2 kez vurdu. Bu şahıs yere düştü. Biz araya girdik olayın büyümesine engel olmaya çalıştık. Bıçaklayan kişi ve yanındakiler oradan kaçtı. Kaçan şahısların içerisinde tam olarak hatırlayamasam da yüzü kanlar içerisinde biri daha vardı. Bıçağı savuran kişi, grubun taşladığı evden çıkmıştı" diye konuştu.



"Sanık İsa, maktule bıçakla sapladı"



Sanıklarla aynı mahallede oturduğunu dile getiren tanık S.K., olay günü motosikletlerle kalabalık bir grubun geldiğini ve sanık İsa M.'nin evini taşladıklarını belirtti. S.K., "Ben durumu hemen polise haber verdim. Bir süre sonra bu kalabalık grup dağıldı. Sadece maktul Muhammed orada kaldı. Bu sırada sanık İsa dışarı çıktı, elindeki bıçağı maktulün kalbine doğru bir kez sapladı. Ben hemen maktulün yanına gittim. Bir süre sonra maktul vefat etti. Sanık İsa, yanındakilerle birlikte olay yerinden kaçtı. Olay sırasında ben Hasan'ı görmedim" dedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık İsa M.'nin babası M.M., bütün olayların diğer sanık Hasan El H.'nin evinin önünde meydana geldiğini kaydetti. Olaydan bir süre sonra dışarıya çıktıklarını ifade eden M.M., dışarıya çıktıklarından kalabalık grubun kaçtığını, İsa M.'nin elinde bıçak bulunmadığını ve maktulün nasıl bıçaklandığını görmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti sanık İsa M.'nin tutukluluk halinin devamına, Hasan El H.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. - ANTALYA