Güven Kepçe A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Dünya'nın 108 ülkesine ihracat yaptıklarını belirterek, şu ana kadar 8 bin 500 adet kepçe gönderdiklerini ifade etti.



Kocaeli ve İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Güven Kepçe, tamamen yerli tasarımı ile üretimini yaptığı uzaktan kumandalı kepçelerini Dünya'ya pazarlamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi ilk 5 kepçe üreticisinden birisi haline gelen Güven Kepçe, son olarak Japonya, Çin, Singapur ve Fas'a ihracatta bulundu. Yeni yılın ilk iki ayında da uzaktan kumandalı kepçe ihracatını sürdüren firma, son olarak Kocaeli'ne Güney Amerika pazarına açılabilmek için 20 milyon liralık yatırım yapma kararı almıştı.



Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı ve 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Dünya piyasasında bulunan 8 bin 500 adetten fazla ürünümüzle Dünya'nın 108 ülkesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kepçelerimiz, kuru yük operasyonlarında kullanılıyor, küresel piyasada markamız olan Güven, en çok tercih edilen marka konumundadır" dedi.



Firma olarak epidemi ve pandemi riskleriyle ilgili gerekli tedbirleri de aldıklarını söyleyen Demir, "Küresel piyasada faaliyet gösteren bir firma olarak epidemi ve pandemi riskleriyle ilgili tüm güvenlik ve is planlamalarını salgının ilk gününden beri uygulamaya koyduğumuzu belirtmek isterim. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm tedarikçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için elimizden geleni yaptığımızı belirtmek isterim. Bu süreçte üretimlerimize, teslimatlarımıza ve servislerimize her zamanki gibi devam ediyoruz. Ülkemizin ve tüm Dünyanın bu süreci hızla atlatmasını temenni ederiz" diye konuştu. - KASTAMONU