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Demir süsleme sanatının son temsilcileri

4 saat önce

ANKARA'da demir süsleme işiyle uğraşan Nihat Gökçe (72) teknolojik gelişmeler nedeniyle bitme noktasına gelen sanatını, demir ve bakırdan dekorasyon ürünleri yaparak yaşatmaya çalışıyor.

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ANKARA'da demir süsleme işiyle uğraşan Nihat Gökçe (72) teknolojik gelişmeler nedeniyle bitme noktasına gelen sanatını, demir ve bakırdan dekorasyon ürünleri yaparak yaşatmaya çalışıyor.

Nihat Gökçe, Ankara Sanat Lisesi'nden mezun olduktan sonra demir süsleme sanatı ile ilgilenmeye başladı. Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde küçük bir dükkan açan Gökçe, 55 yıldır mesleğini yaşatmaya çalışıyor. O yıllarda daha çok ev kapıları, bahçe demirleri, tencere, tabak, tepsi gibi mutfak eşyaları üreten Gökçe, CNC ve lazer gibi teknolojik gelişmelerin ardından dekorasyona yöneldi. Teknolojinin gelişmesine rağmen ürün çeşitliliğini artırıp, evlerde kullanılan aplikler, avizeler, çiçeklikler yaparak sanatını yaşatan Gökçe, mesleğe kendisiyle başlayan çoğu arkadaşının ise işi bıraktığını söyledi.

Nihat Gökçe "Gençliğimizde daha çok ev kapıları, tencere, tabak, tepsi gibi eşyalar yaparken şimdi bakırı daha çok dekorasyon olarak kullandığımız yerler oluyor. Örneğin rölyefler, motifler. Şu anda daha çok demirle uğraşıyoruz. Bakır tepsilere ayak yaptırıyorlar sehpa olarak kullanmak için. Evlerde kullanılan aplikler, avizeler, çiçeklikler üretiyoruz. Bunun yanında bahçe korkuluğu, bahçe demirleri, evlerde kullandığımız masa, sandalye, tabure gibi ürünler az da olsa talep görüyor. Ayrıca antika eşyaları da tamir ediyoruz" dedi.

Kendi jenerasyonundan sonra bu mesleğin kaybolacağını savunan Gökçe, "Bu sene bir talebe geldi çırak olarak, bir ay kapıda oturdu, telefonu eline aldı, sanata ilgi duymadı. Şöyle baktım geleceğimizde bu sanatların bizden sonra olmayacağını gördüm. Bu meslekler bizde bitiyor. Çünkü demiri elleriyle işleyen ustalar azaldı. CNC ve lazer işlemeler bizim mesleği bitme noktasına getirdi" diye konuştu.


Altındağ, Ankara, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:13 Kaynak: DHA
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