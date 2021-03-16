Demir: "TOHM sporcularının elde ettiği başarı bizi gururlandırıyor"

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcu, antrenör ve personeliyle buluştu.

Ökkeş Demir başkanlığında Mersin Kız Öğrenci Yurdu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, TOHM ve SEM Şube Müdürü Ufuk Akbaş, TOHM Koordinatörü Halil Oğuz, antrenörler, fizyoterapist, masör, diyetisyen, spor psikoloğu, sporcular, TOHM ve SEM personeli de hazır bulundu. Toplantıda konuşan Müdür Demir, "Türkiye'nin 22 ilinde 22 spor branşını kapsayan alanda olimpik sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) ile Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcularımızın kendilerini geliştirebilmeleri için antrenör, fizyoterapist, psikolog ve masörlerimizle bir arada olabilecekleri, kendilerini her an hazır hissedebilecekleri bir ortam sunuyor. TOHM ve SEM'i sporcularımız için daha verimli ve etkin kılmak adına çalışmalar yapan Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu iki projeye çok önem veriyor. Özellikle TOHM bünyesinde yetişen sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın TOHM ve SEM projelerinde yer alan sporcularımızın eğitimlerini sorunsuz şekilde sürdürebilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor. Bizlerde İl Müdürlüğü olarak sporcularımıza elimizden geleni fazlasıyla yapma gayretindeyiz. Amacına ulaşarak meyvelerini vermeye başlayan Proje kapsamında olimpik ruha ve beceriye sahip geleceğimizin teminatı olan siz kıymetli gençlerimizi Türk sporuna kazandırmak en önemli hedefimiz" dedi. - MERSİN