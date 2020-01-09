Demir ustası 40 yıldır çeliğe hayat veriyor - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Bahattin Yavuz, 40 yıldır bıçak ve kılıç üretiyor.

Çocuk yaşlarda başladığı bıçak üretimini geliştiren Yavuz, son 10 yıldır yöresel bıçak ve Osmanlı kılıcı ile balta yapıyor.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda Osmanlı kılıçlarının revaçta olduğunu söyledi.

Kaliteli çelik malzemeden üretim yaptığını anlatan Yavuz, "Bıçak ve kılıçta genellikle Alman ve Fransız çeliğinin en üst kalitesini kullanıyoruz. Talep olursa damascus, yani Şam çeliği kullanıyoruz. Sap kısmında ise geyik boynuzu, değerli ağaçlardan abanoz, yılan ağacı, cocobolo, kral, venge ve gül ağacı kullanıyoruz." dedi.

Müşterilerinin istediği bir bıçağın resmini gönderdiğini, kendisinin de o resme göre siparişi hazırladığını anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu kılıçlar 2-3 günlük emeğin sonucunda ortaya çıkıyor. İnsanlarımız görsel amaçlı kullanıyor. Son zamanlarda moda haline geldi. Kılıç modellerinde, Osmanlı kitaplarında yer alan kılıç resimlerinden faydalanıyoruz. Osmanlı'da çeşitli kılıçlar kullanıldı. Ürettiğimiz bu kılıç, Fatih'in kılıç modeli, yani düz kılıçtır. Osmanlı döneminde kullanılan şimşir ve Çerkez kaması gibi kılıç ve bıçakları da üretiyoruz."

Yavuz, kılıç ve bıçakları insanların genellikle hediye amaçlı aldığını kaydetti.

Kardeşleri Bülent ve Sacit Yavuz ile atölye çalışmalarını gerçekleştirdiğini aktaran Bahattin Yavuz, ürettikleri bıçaklar için deri kılıf da yaptıklarını kaydetti.