Üye Girişi
Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş - Son Dakika

Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş

24.12.2021 13:21

Son dakika 3. sayfa haberi: Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş Tartıştığı eşini soba demiri ile başına vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Olayın yaşandığı binada sessizlik hakim Antalya'da tartıştığı eşini soba demiriyle başına vurarak öldüren, demir ustası zanlı adliyeye sevk edildi.

Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş

Tartıştığı eşini soba demiri ile başına vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Olayın yaşandığı binada sessizlik hakim

ANTALYA - Antalya'da tartıştığı eşini soba demiriyle başına vurarak öldüren, demir ustası zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ilk ifadesinde eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığı ve sobanın demir çubuğuyla başına vurduğunu söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.30 sırasında Kepez ilçesi 1924. Sokak'ta bir apartman girişinde meydana geldi. Demircilik işi ile uğraşan Emrah A. (33), 2 çocuk annesi eşi Rukiye A. ile iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, daire dışına taştı. Emrah A, soba demiri ile arkasından gittiği eşinin başına defalarca vurdu. Emrah A, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Binaya gelen sağlık ekipleri Rukiye A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerine teslim olurken, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Rukiye A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rukiye A'nın otopsi işlemleri tamamlanırken, yakınlarının morga gelmesi bekleniyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifade işlemleri tamamlanan Emrah A'nın ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan olayın meydana geldiğini bina ve çevresinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş
Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş
Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş
Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş
Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş

YORUMLAR
500

Demircilik, Antalya, Kepez, Emrah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş - Son Dakika


Aksaray'daki skandalın ardından bir öğretmen şiddeti iddiası da İzmir'den! Aksaray'daki skandalın ardından bir öğretmen şiddeti iddiası da İzmir'den!         
13:57
İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı         
13:52
Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır? Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır?         
13:40
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi         
12:37
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20

Son Dakika Haberleri
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
13:45 Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin eurom var, özellikle Türk lirasına çevirmedim, Erdoğan görsün diye
13:44 Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak
13:40 Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır?
13:33 10 yıllık kirasını ödediği evden çıktı! Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, çocuklarıyla yeni bir eve taşındı
13:30 Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı
13:29 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar
13:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 14:09:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement