Son dakika haber... Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş - Son Dakika

Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş

Tartıştığı eşini soba demiri ile başına vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Olayın yaşandığı binada sessizlik hakim

ANTALYA - Antalya'da tartıştığı eşini soba demiriyle başına vurarak öldüren, demir ustası zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ilk ifadesinde eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığı ve sobanın demir çubuğuyla başına vurduğunu söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.30 sırasında Kepez ilçesi 1924. Sokak'ta bir apartman girişinde meydana geldi. Demircilik işi ile uğraşan Emrah A. (33), 2 çocuk annesi eşi Rukiye A. ile iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, daire dışına taştı. Emrah A, soba demiri ile arkasından gittiği eşinin başına defalarca vurdu. Emrah A, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Binaya gelen sağlık ekipleri Rukiye A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerine teslim olurken, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Rukiye A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rukiye A'nın otopsi işlemleri tamamlanırken, yakınlarının morga gelmesi bekleniyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifade işlemleri tamamlanan Emrah A'nın ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan olayın meydana geldiğini bina ve çevresinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.